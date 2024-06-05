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    ПМЭФ 2024

    Лучше выезжайте заранее. В Пулково на время ПМЭФ усилены меры безопасности

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    5 комментариев

    В Пулково на время проведения ПМЭФ усилены меры безопасности. Об этом 5 июня сообщает аэропорт.

    На подъезде организован контрольно-пропускной пункт и досмотр транспорта. Поэтому лучше выезжать в аэропорт заранее. Также в здании работают пункты аккредитации и ПЦР-тестирования для участников форума. Они расположены в зоне прибытия и VIP-зале.

    «Для гостей города в преддверии форума в Пулково заменили более 8 000 кв. м асфальта, благоустроили территорию и высадили цветы. В тестовом режиме запущен безбилетный проезд в зону встречи и высадки пассажиров», — отметили в телеграм-канале аэропорта.

    За время ПМЭФ в Пулково будут обслужены больше 260 тысяч пассажиров, сотни регулярных рейсов и около 100 частных самолетов.

    Петербургский международный экономический форум стартовал 5 июня и продлится до 8-го числа. Ожидается, что в нем примут участие представители 136 стран. Главным гостем ПМЭФ-2024 станет президент Боливии Луис Арсе.

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    ПулковоАэропорт ПулковоПМЭФПМЭФ-2024
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    Комментарии 5

    ProstoZloy05 Июн 2024 в 13:51
    "Лучше выезжайте заранее"
    Нет уж, лучше не приезжайте!
    +0−0
    ProstoZloy05 Июн 2024 в 13:17
    Когда в Россию приглашены представители организации, запрещенной в России, никакие меры безопасности не будут излишними. ;)
    +0−0
    Snow*05 Июн 2024 в 12:56
    Очередная потемкинская деревня. Замена нормального асфальта, цветочки. А по факту даже организовать нормальный досмотр не в состоянии, одна имитация. Вчера утром очередь в Пулково была от поста (!) в 2 ряда.
    +2−0
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