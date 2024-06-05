Лучше выезжайте заранее. В Пулково на время ПМЭФ усилены меры безопасности

В Пулково на время проведения ПМЭФ усилены меры безопасности. Об этом 5 июня сообщает аэропорт.

На подъезде организован контрольно-пропускной пункт и досмотр транспорта. Поэтому лучше выезжать в аэропорт заранее. Также в здании работают пункты аккредитации и ПЦР-тестирования для участников форума. Они расположены в зоне прибытия и VIP-зале.



«Для гостей города в преддверии форума в Пулково заменили более 8 000 кв. м асфальта, благоустроили территорию и высадили цветы. В тестовом режиме запущен безбилетный проезд в зону встречи и высадки пассажиров», — отметили в телеграм-канале аэропорта.

