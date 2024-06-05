Детсадовец на роликах выкатился под колёса машины на Белышева. Его сбили на глазах у родителей

Мальчик из Невского района Петербурга попал в ДТП, катаясь на роликах за два дня до своего шестилетия. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 июня.



Авария произошла на улице Белышева, 8, накануне в девятом часу вечера, когда мальчик гулял с родителями. По предварительным данным, он катался на роликах по тротуару, но в какой-то момент выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.



Родители не успели перехватить сына, и он оказался на пути «Хёндэ Соляриса», ехавшего в направлении улицы Подвойского. За рулём сидел 51-летний гражданин Узбекистана. По предварительной информации, на нарушении ПДД и миграционного законодательства в последнее время он не попадался.

