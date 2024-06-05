    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    757мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.76eur96.56

    Детсадовец на роликах выкатился под колёса машины на Белышева. Его сбили на глазах у родителей

    2243
    2 комментария

    Мальчик из Невского района Петербурга попал в ДТП, катаясь на роликах за два дня до своего шестилетия. Об этом стало известно «Фонтанке» 5 июня.

    Авария произошла на улице Белышева, 8, накануне в девятом часу вечера, когда мальчик гулял с родителями. По предварительным данным, он катался на роликах по тротуару, но в какой-то момент выехал на дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    Родители не успели перехватить сына, и он оказался на пути «Хёндэ Соляриса», ехавшего в направлении улицы Подвойского. За рулём сидел 51-летний гражданин Узбекистана. По предварительной информации, на нарушении ПДД и миграционного законодательства в последнее время он не попадался.

    Мальчика увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с ребенкомДТП в Петербурге
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ9

    Комментарии 2

    ЮлияБорисовна05 Июн 2024 в 10:58
    Само присутствие в стране граждан несопредельного ИГИЛ* есть нарушение миграционного законодательства.
    ---------------------------
    * ИГИЛ - запрешён в РФ.
    +0−2
    ProstoZloy05 Июн 2024 в 10:49
    И когда до людей дойдет, что дорога - это не детская площадка, не парк развлечений и не велотрек?
    +5−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close