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    Боливия подала запрос на экспорт в Россию мяса ламы

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    42 комментария

    Боливия подала запрос на открытие экспорта мяса ламы в РФ. Об этом, как передаёт 5 июня РИА Новости, рассказал директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес. Запрос, по его словам, принят к рассмотрению.

    «У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса верблюдовых», — сказал он.

    Он подчеркнул, что поголовья верблюдовых в Боливии достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта, а мясо ламы высокого качества — в нем мало холестерина.

    «В Боливии насчитывается около 4 миллионов верблюдовых, включая лам и альпак, и есть возможность экспортировать этот продукт в разные страны мира», — отметил Суарес.

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    Комментарии 42

    DEMOMON05 Июн 2024 в 10:26
    Лама хороша на вкус. Мягкая. Ну и реально - халяльная.
    +1−2
    Zet05 Июн 2024 в 09:51
    Мама ела ламу...
    +5−0
    СОВЕТНИК05 Июн 2024 в 09:43
    Отличная новость.., стейки очень хороши из неё
    +1−1
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