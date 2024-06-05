Боливия подала запрос на экспорт в Россию мяса ламы

Боливия подала запрос на открытие экспорта мяса ламы в РФ. Об этом, как передаёт 5 июня РИА Новости, рассказал директор национальной службы по фитосанитарному контролю и безопасности продуктов питания Боливии Хавьер Суарес. Запрос, по его словам, принят к рассмотрению.



«У нас прошла встреча с российской делегацией, где мы договорились продолжить экспорт мяса говядины и дать начало запросу со стороны Боливии на экспорт мяса верблюдовых», — сказал он.



Он подчеркнул, что поголовья верблюдовых в Боливии достаточно и для внутреннего рынка, и для экспорта, а мясо ламы высокого качества — в нем мало холестерина.

