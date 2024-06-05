Петербург запустит прямое авиасообщение с Индией в 2024 году

Из Петербурга в 2024 году начнут летать прямые рейсы в Индию, об этом 5 июня в интервью ТАСС рассказал губернатор Александр Беглов.



«В этом году прямое авиасообщение свяжет Петербург с Индией», — приводит слова губернатора агентство. Беглов добавил, что пассажиропоток «Пулково» восстановился после пандемии COVID-19 и введения антироссийских санкций.



В компании «Воздушные ворота Северной столицы» рассчитывают, что пассажиропоток петербургского аэропорта из стран Ближнего Востока, Индии и Китая вырастет до 5 млн пассажиров (из их 2,5 млн — Китай). В настящее время этот показатель составляет свыше 600 тысяч пассажиров.



С 1 апреля «Пулково» запустил ежедневные рейсы в Шанхай.

