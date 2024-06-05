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    Петербург запустит прямое авиасообщение с Индией в 2024 году

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    Из Петербурга в 2024 году начнут летать прямые рейсы в Индию, об этом 5 июня в интервью ТАСС рассказал губернатор Александр Беглов.

    «В этом году прямое авиасообщение свяжет Петербург с Индией», — приводит слова губернатора агентство. Беглов добавил, что пассажиропоток «Пулково» восстановился после пандемии COVID-19 и введения антироссийских санкций.

    В компании «Воздушные ворота Северной столицы» рассчитывают, что пассажиропоток петербургского аэропорта из стран Ближнего Востока, Индии и Китая вырастет до 5 млн пассажиров (из их 2,5 млн — Китай). В настящее время этот показатель составляет свыше 600 тысяч пассажиров.

    С 1 апреля «Пулково» запустил ежедневные рейсы в Шанхай.

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