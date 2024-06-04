В полночь электросамокат превратится в тыкву. В Петербурге почти наступил временный запрет на кикшеринг в центре и Пушкине

С полуночи 5 июня в центральных районах Петербурга и в Пушкине будет запрещено передвигаться на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ). Запрет продлится до окончания ПМЭФ. Кикшеринговые компании заверили, что ограничение будет соблюдено.



Запрет на передвижение на любых СИМ (к ним также относятся электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи и моноколёса) вступит в силу с 00:00 5 июня и продлится до конца 8 июня — весь период, когда в Петербурге проходит международный экономический форум. Запрет действует на территории шести районов: Центральный, Василеостровский, Адмиралтейский, Петроградский, Московский и Пушкинский.



В кикшеринговой компании «Юрент» «Фонтанке» сообщили, что решения оперштаба выполняют неукоснительно. «Самокаты сервиса будут автоматически замедлять скорость при въезде в обозначенные зоны запрета с 5 по 8 июня, передвигаться на них там не получится. Также мы временно ограничим возможность припарковать самокаты в этих районах», — пояснили в компании.



В других районах города сервис «Юрент» будет работать как обычно. Пользователям посоветовали сверяться с картой в приложении.



В кикшеринге « Яндекс Go » сообщили, что компания постоянно обновляет «медленные» и «запретные» зоны для движения самокатов совместно с городом, в том числе при проведении массовых мероприятий. «С 5 по 8 июня движение в Адмиралтейском, Василеостровском и еще нескольких районах Петербурга будет ограничено. Обновления будут видны на карте в приложении " Яндекс Go ". Планируйте поездки заранее!» — подчеркнули в компании.



Замглавы городского комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков отметил, что операторы оперативно внесли изменения в свою систему, чтобы соблюдать ограничение.

