В «Ростелекоме» заявили о резком росте числа кибератак на российские IT-ресурсы

О росте количества DDoS-атак на российские IT-ресурсы сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов. Об этом 4 июня сообщает ТАСС. По словам Ляпунова, за двое суток хакеры атаковали более 300 компаний и организаций в РФ.
«Мы фиксируем значительный рост и сложность DDoS-атак, идущих на российские IT-ресурсы. <...> попыткам DDoS-атак подверглись более 300 компаний и организаций, находящихся под нашей защитой, а также ресурсы «Ростелекома», — цитирует госагентство заявление Ляпунова.
Вице-президент «Ростелекома» связал всплеск активности хакеров с приближением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
Напомним, ПМЭФ стартует 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
Форум продлится четыре дня, до 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.
Ожидается, что в этом году в форуме, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии.