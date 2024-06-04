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    В «Ростелекоме» заявили о резком росте числа кибератак на российские IT-ресурсы

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    О росте количества DDoS-атак на российские IT-ресурсы сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов. Об этом 4 июня сообщает ТАСС. По словам Ляпунова, за двое суток хакеры атаковали более 300 компаний и организаций в РФ.

    «Мы фиксируем значительный рост и сложность DDoS-атак, идущих на российские IT-ресурсы. <...> попыткам DDoS-атак подверглись более 300 компаний и организаций, находящихся под нашей защитой, а также ресурсы «Ростелекома», — цитирует госагентство заявление Ляпунова.

    Вице-президент «Ростелекома» связал всплеск активности хакеров с приближением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

    Напомним, ПМЭФ стартует 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Тема года: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

    Форум продлится четыре дня, до 8 июня. В его рамках проведут 150 сессий, на которых планируют обсудить место России в мире, традиционные ценности, развитие международных отношений и экономическое лидерство, альтернативное Западу.

    Ожидается, что в этом году в форуме, помимо президента России, примут участие президенты Зимбабве и Боливии, а также министр иностранных дел Венгрии.

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