В «Ростелекоме» заявили о резком росте числа кибератак на российские IT-ресурсы

О росте количества DDoS-атак на российские IT-ресурсы сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов. Об этом 4 июня сообщает ТАСС. По словам Ляпунова, за двое суток хакеры атаковали более 300 компаний и организаций в РФ.



«Мы фиксируем значительный рост и сложность DDoS-атак, идущих на российские IT-ресурсы. <...> попыткам DDoS-атак подверглись более 300 компаний и организаций, находящихся под нашей защитой, а также ресурсы «Ростелекома», — цитирует госагентство заявление Ляпунова.



Вице-президент «Ростелекома» связал всплеск активности хакеров с приближением Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).