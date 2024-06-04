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    В Москве задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим в Бибирево. Винтовку нашли в квартире

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    Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в московском районе Бибирево. Им оказался мужчина 1974 года рождения. В его квартире нашли пневматическую винтовку, сообщает 4 июня прокуратура столицы.

    Фото: Прокуратура Москвы
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    Выстрелы раздались из окна жилого дома на Костромской улице. По данным надзорного ведомства, из пневматического оружия стреляли по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого разбито стекло. Пассажиры не пострадали.

    Следственный комитет сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 статьи 213 УК РФ). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.

    Фото: Прокуратура Москвы

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