В Москве задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим в Бибирево. Винтовку нашли в квартире

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в московском районе Бибирево. Им оказался мужчина 1974 года рождения. В его квартире нашли пневматическую винтовку, сообщает 4 июня прокуратура столицы.
Выстрелы раздались из окна жилого дома на Костромской улице. По данным надзорного ведомства, из пневматического оружия стреляли по двум прохожим — мужчине и женщине. Им потребовалась медицинская помощь. Также досталось пассажирскому автобусу, у которого разбито стекло. Пассажиры не пострадали.
Следственный комитет сообщил, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч.2 статьи 213 УК РФ). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев.