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    В России могут уже в 2025 году разрешить заселяться в гостиницы по автомобильным правам

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    6 комментариев

    В России уже в 2025 году могут разрешить заселяться в гостиницы по автомобильным правам. Об этом заявил 4 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, которое провел по видеосвязи из Петербурга с правительством России президент Владимир Путин.

    «Есть также у нас еще и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — сказал Решетников.

    Напомним, в качестве главной темы совещания было заявлено развитие автомобильного туризма. Впрочем, как ранее рассказывала «Фонтанка», начал президент с другого — предложил обсудить борьбу за урожай.

    В частности, Путин подробно остановился на ситуации с прогнозом по урожаю яблок. Президент предложил как можно скорее заложить новые сады.

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    Заселение в гостиницы по правамМинэкономразвития
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    Комментарии 6

    Annonym9104 Июн 2024 в 21:05
    Да учитывая сколько камер стоит в Крупных городах даже если половина из них предположить не работают , то с таким обилием слежки за собственным Народом пора уже разрешить ездить Коренным Жителям России ( то есть тем кто Родился до 1980 и до 1995 например ) Внутри России на расстояние не превышающие от места поездки до места назначения как от СПБ До МСК или Там ЕКБ без паспорта Гражданина РФ потому что это Дискриминационный по отношению Коренным Гражданам подход ,
    Потому что допустим поехал гражданин в МСК их СПБ и на прогулке или там недобросовестный сотрудник отеля украл паспорт и все Человеку не уехать человеку не обратиться В Органы так как Временное Удостоверение личности выдает лишЬ территориальный отдел УФМС Того города где родился человек .
    Вот небольшой пример Права автомобильные являются Документом удостоверяющим Личность = Совершеннолетие Гражданина РФ при покупке Алкоголя и Сигарет однако в нарушение Этого Закона некоторые Сети Алкомаркетов как например " РосАл "
    +0−0
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