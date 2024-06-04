В России могут уже в 2025 году разрешить заселяться в гостиницы по автомобильным правам

В России уже в 2025 году могут разрешить заселяться в гостиницы по автомобильным правам. Об этом заявил 4 июня глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании, которое провел по видеосвязи из Петербурга с правительством России президент Владимир Путин.

«Есть также у нас еще и предложение по административным вопросам. В частности, мы предлагаем со следующего года разрешить заселение в гостиницы по автомобильным правам», — сказал Решетников.

Напомним, в качестве главной темы совещания было заявлено развитие автомобильного туризма. Впрочем, как ранее рассказывала «Фонтанка», начал президент с другого — предложил обсудить борьбу за урожай.