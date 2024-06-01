Российское экобиотопливо для морского транспорта с переработанным фритюрным маслом получило премию Silver Mercury

«Газпром нефть» совместно с компанией «Эковей» разработали и приступили к производству первого в России экологичного биотоплива для морского транспорта с добавлением переработанного фритюрного масла. Проект был высоко оценен экспертным жюри российской премии в области рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury и удостоен серебряной награды в номинации «Лучшая социально ориентированная стратегия».

Кроме того, проект получил специальный приз за инновационный подход. Ранее инициатива компании была отмечена золотом в номинации «Защита окружающей среды и устойчивое развитие» маркетинговой премии «E+ Award».