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    Смольный намерен штрафовать за неисполнение решений оперштаба

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    Власти Петербурга намерены ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба. Об этом говорится в проекте изменений в городской КоАП, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы 28 мая.

    Документ вводит ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора Петербурга, принятых в соответствии с указом президента РФ (№ 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»), при условии, что они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

    На граждан может быть наложен штраф в размере 4 000 рублей; на должностных лиц — в размере от 30 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение гражданам грозит штраф в размере 5 000 рублей; должностным лицам — от 40 до 50 тысяч рублей; юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей.

    Ранее оперштаб запретил движение по рекам и каналам гидроциклов и маломерных судов, не требующих регистрации. Также власти планировали запретить публиковать и распространять любую информацию, в том числе фотографии и видеозаписи, о последствиях применения воздушных, подводных и надводных судов – беспилотников и иных автоматизированных беспилотных комплексов.

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