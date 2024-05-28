Смольный намерен штрафовать за неисполнение решений оперштаба

Власти Петербурга намерены ввести штрафы за неисполнение решений оперативного штаба. Об этом говорится в проекте изменений в городской КоАП, опубликованном на портале антикоррупционной экспертизы 28 мая.



Документ вводит ответственность за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора Петербурга, принятых в соответствии с указом президента РФ (№ 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756»), при условии, что они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.