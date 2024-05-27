«Была допущена трагическая ошибка». Нетаньяху прокомментировал авиаудар по Рафаху, из-за которого погибли десятки гражданских

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 мая назвал «трагической ошибкой» воскресный авиаудар по военному комплексу палестинского движения ХАМАС в Рафахе, в результате которого загорелся расположенный рядом палаточный лагерь перемещенных палестинцев и погибли по меньшей мере 45 человек. Его слова, сказанные во время выступления в парламенте Израиля, приводит агентство The Associated Press. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла накануне удар по северо-западной части города Рафах с целью уничтожения двух высокопоставленных членов группировки ХАМАС — как утверждается, «законных целей» и «на основе точных разведывательных данных». Однако под удар попал и палаточный лагерь перемещенных палестинцев: по информации Министерства здравоохранения Газы и спасательной службы Палестинского Красного Полумесяца, в лагере погибли по меньшей мере 12 женщин, восемь детей и три пожилых человека, три тела обгорели до неузнаваемости, а всего было убито не менее 45 гражданских лиц.

Во время своего сегодняшнего выступления в Кнессете Биньямин Нетаньяху упомянул об инциденте в Рафахе и сказал, что начато расследование случившегося. «Вчера произошла трагическая ошибка. Мы расследуем случившееся и делаем выводы. Для нас каждый убитый (мирный) человек — это трагедия, для ХАМАС — это стратегия», сказал он. В ЦАХАЛ заявили, что «перед атакой были предприняты шаги для снижения вероятности причинения вреда посторонним людям, в том числе проверка с воздуха и использование высокоточного оружия». И подтвердили убийство двух высокопоставленных террористов в штаб-квартире ХАМАС на Западном Берегу в Рафахе. Террористы Ясин Рабия и Халед Нагар отвечали за перевод средств для финансирования и поддержки терактов в Иудее и Самарии, а также руководили обстрелами в период с 2001 по 2003 год, в ходе которых были убиты израильские мирные жители и солдаты.

Сегодня утром на КПП «Рафах» произошла перестрелка между египетскими солдатами и ЦАХАЛ: в результате погиб один из военнослужащих Египта. Позднее выяснилось, что инцидент произошел в 11:30, когда инженерные силы ЦАХАЛа занимались операциями в туннеле на границе с Египтом. Египетский солдат по неустановленной причине обстрелял инженерный БТР и был убит ответным огнем из пулемета, установленного на БТР.