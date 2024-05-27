    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, вос

    767мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd88.69eur96.3

    Макрон заявил, что европейцы не ведут войну против России и её народа

    2096
    17 комментариев

    Европа не ведет войну против России и её народа. Об этом 27 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на праздновании Дня Европы в Дрездене.

    «Мы, европейцы, не ведем войну против России и российского народа», — цитирует президента Франции ТАСС. Он добавил, что Евросоюз продолжит помогать Киеву, а европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

    Ранее стало известно, что окончательное решение направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины не смогли утвердить на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе. Министры иностранных дел 27 стран ЕС не выработали общую позицию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close