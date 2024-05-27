Макрон заявил, что европейцы не ведут войну против России и её народа

Европа не ведет войну против России и её народа. Об этом 27 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на праздновании Дня Европы в Дрездене.



«Мы, европейцы, не ведем войну против России и российского народа», — цитирует президента Франции ТАСС. Он добавил, что Евросоюз продолжит помогать Киеву, а европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.



Ранее стало известно, что окончательное решение направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины не смогли утвердить на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе. Министры иностранных дел 27 стран ЕС не выработали общую позицию.

