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    Евросоюз не утвердил передачу доходов от активов РФ на закупки оружия для Украины через Фонд мира

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    Окончательное решение направить доходы от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины не смогли утвердить на заседании Совета Евросоюза в Брюсселе. Министры иностранных дел 27 стран ЕС не смогли выработать общую позицию, сообщил 27 мая глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что политически было решено использовать 90 процентов прибыли от российских активов на военные потребности Украины через Европейский фонд мира, пишет ТАСС. Однако, заметил глава евродипломатии, одобрение этой помощи «встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию». Он добавил, что семь юридических документов блокированы в совете ЕС, что не позволяет выделить на оружие Украине 5 миллиардов евро.

    Ранее сообщалось, что Венгрия блокирует все решения ЕС, связанные с военной поддержкой Украины, в том числе и за счет замороженных за рубежом активов России.

    Отмечалось, что «в целом [Венгрия] не имеет ничего против закона». Руководство ЕС уже предложило Будапешту компромиссный вариант, согласно которому венгерская доля заблокированных активов РФ не будет направляться на закупку Киевом вооружения.

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