Смольный хочет демонтировать остатки неудачной новостройки на 9-й линии В. О. Но сначала изучит последствия

На 9-й линии Васильевского острова хотят снести остатки неудавшейся новостройки, которую пытались возвести 15 лет назад. Но перед этим — исследовать, не опасен ли демонтаж для исторических домов вокруг. Проблемный объект находится во дворе нескольких дореволюционных зданий, среди которых доходные дома Гришина, Новосветова и дом купцов Третьяковых.



«Центр повышения эффективности использования государственного имущества» 27 мая выбрал подрядчика, который в ближайшие 50 дней должен разработать геотехнический прогноз: как демонтаж нелегальной постройки на 9-й линии В. О., 76Б, повлияет на окружающие дома. Кроме этого, компания должна придумать план безопасных работ. За это ей выплатят 3,5 миллиона рублей.

Фото: «Яндекс.Карты» Поделиться Поделиться







Сейчас на участке находятся конструкции нулевого цикла строительства жилого дома со встроенными помещениями, два котлована с частично возведенным фундаментом, свайное поле и ростверк.



Эта удручающая картина — результат проекта долевого строительства ЖК «Триумф», который запустило ЗАО «ИВИ-93» еще в 2006 году. Участок был получен от города именно для возведения дома. 40 человек, в основном иногородних, перечислили компании в общей сложности 148 миллионов рублей по договорам совместного инвестирования. Уже в 2008 году акционерное общество обанкротилось.

Права на строительный проект во дворе на 9-й линии были переданы «ВТ-Недвижимость», которую учредили обманутые дольщики «ИВИ-93». Однако новой компании уже не удалось согласовать проект, даже уменьшив его габариты с 6600 до 4500 квадратных метров.



В 2015 году Смольный расторг договор аренды земельного участка с «ВТ-Недвижимость», отменил постановление о строительстве здания и пообещал провести благоустройство на этом месте. Дольщики пробовали судиться за то, чтобы дом все-таки был построен, но суд обязал застройщика освободить участок.



В 2017 году власти инициировали демонтаж стройплощадки: как сообщало издание «Канонер», были убраны навес, бытовка и мобильная трансформаторная подстанция. Остальное не стали убирать, опасаясь за сохранность исторических зданий.



Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как дольщики наполовину достроенного дома в Мурино пытаются получить хотя бы компенсации.

