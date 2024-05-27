Смольный хочет демонтировать остатки неудачной новостройки на 9-й линии В. О. Но сначала изучит последствия

На 9-й линии Васильевского острова хотят снести остатки неудавшейся новостройки, которую пытались возвести 15 лет назад. Но перед этим — исследовать, не опасен ли демонтаж для исторических домов вокруг. Проблемный объект находится во дворе нескольких дореволюционных зданий, среди которых доходные дома Гришина, Новосветова и дом купцов Третьяковых.
«Центр повышения эффективности использования государственного имущества» 27 мая выбрал подрядчика, который в ближайшие 50 дней должен разработать геотехнический прогноз: как демонтаж нелегальной постройки на 9-й линии В. О., 76Б, повлияет на окружающие дома. Кроме этого, компания должна придумать план безопасных работ. За это ей выплатят 3,5 миллиона рублей.
Сейчас на участке находятся конструкции нулевого цикла строительства жилого дома со встроенными помещениями, два котлована с частично возведенным фундаментом, свайное поле и ростверк.
Эта удручающая картина — результат проекта долевого строительства ЖК «Триумф», который запустило ЗАО «ИВИ-93» еще в 2006 году. Участок был получен от города именно для возведения дома. 40 человек, в основном иногородних, перечислили компании в общей сложности 148 миллионов рублей по договорам совместного инвестирования. Уже в 2008 году акционерное общество обанкротилось.
Права на строительный проект во дворе на 9-й линии были переданы «ВТ-Недвижимость», которую учредили обманутые дольщики «ИВИ-93». Однако новой компании уже не удалось согласовать проект, даже уменьшив его габариты с 6600 до 4500 квадратных метров.
В 2015 году Смольный расторг договор аренды земельного участка с «ВТ-Недвижимость», отменил постановление о строительстве здания и пообещал провести благоустройство на этом месте. Дольщики пробовали судиться за то, чтобы дом все-таки был построен, но суд обязал застройщика освободить участок.
В 2017 году власти инициировали демонтаж стройплощадки: как сообщало издание «Канонер», были убраны навес, бытовка и мобильная трансформаторная подстанция. Остальное не стали убирать, опасаясь за сохранность исторических зданий.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как дольщики наполовину достроенного дома в Мурино пытаются получить хотя бы компенсации.