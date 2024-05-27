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    В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО

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    В Белоруссии 27 мая начались совместные с Россией летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

    Целью учений называется «совершенствование единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации» и «повышение взаимодействия и выучки органов управления и летного состава». Учения продлятся до 31 мая. В них будут задействованы авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Белоруссии и экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ.

    Основные усилия будут направлены на «решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения».

    Напомним, во время государственного визита президента России Владимира Путина в Белоруссию поднимался в том числе вопрос «формирования единого оборонного пространства».

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