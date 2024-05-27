В Белоруссии начались совместные с Россией учения ВВС и ПВО

В Белоруссии 27 мая начались совместные с Россией летно-тактические учения с силами и средствами ВВС и войск ПВО. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

Целью учений называется «совершенствование единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации» и «повышение взаимодействия и выучки органов управления и летного состава». Учения продлятся до 31 мая. В них будут задействованы авиационные воинские части, подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВС Белоруссии и экипажи разведывательной, истребительной и армейской авиации ВКС ВС РФ .