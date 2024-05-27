В Челябинске обвиняемый в похищении, которое длилось 14 лет, может избежать колонии

В Челябинске завершено расследование уголовного дела 51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, а также убийстве еще одной местной жительницы. Колонии мужчина с большой вероятностью избежит, так как сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что он невменяем.



Как сообщает региональный СК 27 мая, Ческидов страдал и страдает психическим заболеванием, не осознает общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Прокуратура утвердила и направила в суд постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Экспертизу Ческидову проводили в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.