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    В Челябинске обвиняемый в похищении, которое длилось 14 лет, может избежать колонии

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    В Челябинске завершено расследование уголовного дела 51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, а также убийстве еще одной местной жительницы. Колонии мужчина с большой вероятностью избежит, так как сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что он невменяем.

    Как сообщает региональный СК 27 мая, Ческидов страдал и страдает психическим заболеванием, не осознает общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Прокуратура утвердила и направила в суд постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Экспертизу Ческидову проводили в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.

    По версии следствия, жертва похищения познакомилась с мужчиной в 2009 году, в возрасте 19 лет. Он пригласил девушку домой и больше не выпустил. В 2011 году Ческидов, как полагают в СК, убил другую женщину. Её останки нашли в погребе. Вырваться пленнице удалось, когда 51-летнего Владимира увезли в больницу.

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