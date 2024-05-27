НАТО нарастит военный потенциал в Черноморском регионе, заявил 27 мая генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он признал, что прямой угрозы нападения на альянс нет, пишет «Коммерсантъ».



«Есть нестабильность в Черноморском регионе, есть необходимость <...> повышать наше присутствие на земле и в воздухе. Мы также договорились в НАТО инвестировать больше в создание интегрированной противоракетной обороны», — цитирует «Ъ» выступление Столтенберга на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

Генсек североатлантического альянса также подтвердил, что выступает за отмену ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории России.