    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    769мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.7eur97.1

    НАТО нарастит военный потенциал в Черноморском регионе

    692
    3 комментария

    НАТО нарастит военный потенциал в Черноморском регионе, заявил 27 мая генсек альянса Йенс Столтенберг. При этом он признал, что прямой угрозы нападения на альянс нет, пишет «Коммерсантъ».

    «Есть нестабильность в Черноморском регионе, есть необходимость <...> повышать наше присутствие на земле и в воздухе. Мы также договорились в НАТО инвестировать больше в создание интегрированной противоракетной обороны», — цитирует «Ъ» выступление Столтенберга на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

    Генсек североатлантического альянса также подтвердил, что выступает за отмену ограничений на использование поставляемого Украине оружия для ударов по «легитимным целям» на территории России.

    Позицию Столтенберга уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Это полезно знать всем, кого зовут на якобы «мирную конференцию» в Швейцарии», — написала она в своем тг-канале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Йенс СтолтенбергНАТО
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close