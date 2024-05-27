Петербурженка простила ревнивца, который отправил ее в нейрохирургию после клуба

Приморский районный суд огласил приговор в отношении молодого мужчины, который в порыве ревности причинил тяжкий вред здоровью своей жены.



Как сообщает 27 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, потерпевшая простила любимого, так как он извинился и оплатил ей лечение и реабилитацию в медицинском центре. Приняв во внимание положительные характеристики обвиняемого, суд избрал ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.



«Фонтанка» писала ранее об этом конфликте. В конце октября житель Комендантского проспекта вспылил из-за того, что его жена ушла в клуб. Он выпил, поехал за дамой своего сердца и увидел, как та якобы танцует с другим. Началась потасовка, и охрана клуба разогнала всех участников драки по домам.

