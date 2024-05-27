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    Петербурженка простила ревнивца, который отправил ее в нейрохирургию после клуба

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    Приморский районный суд огласил приговор в отношении молодого мужчины, который в порыве ревности причинил тяжкий вред здоровью своей жены.

    Как сообщает 27 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, потерпевшая простила любимого, так как он извинился и оплатил ей лечение и реабилитацию в медицинском центре. Приняв во внимание положительные характеристики обвиняемого, суд избрал ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

    «Фонтанка» писала ранее об этом конфликте. В конце октября житель Комендантского проспекта вспылил из-за того, что его жена ушла в клуб. Он выпил, поехал за дамой своего сердца и увидел, как та якобы танцует с другим. Началась потасовка, и охрана клуба разогнала всех участников драки по домам.

    Вернувшись в квартиру, супруг продолжил ругаться с матерью своих детей. На эмоциях он пытался нанести себе телесные повреждения, жена пыталась помешать, за что получила толчок ногой. Падая, петербурженка ударилась головой. Вторая попытка успокоить мужа обернулась новыми травмами. В результате 28-летняя женщина получила ушиб головного мозга, переломы теменных и височных костей и так далее.

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