Петербурженка простила ревнивца, который отправил ее в нейрохирургию после клуба

Приморский районный суд огласил приговор в отношении молодого мужчины, который в порыве ревности причинил тяжкий вред здоровью своей жены.
Как сообщает 27 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга, потерпевшая простила любимого, так как он извинился и оплатил ей лечение и реабилитацию в медицинском центре. Приняв во внимание положительные характеристики обвиняемого, суд избрал ему наказание в виде
«Фонтанка» писала ранее об этом конфликте. В конце октября житель Комендантского проспекта вспылил из-за того, что его жена ушла в клуб. Он выпил, поехал за дамой своего сердца и увидел, как та якобы танцует с другим. Началась потасовка, и охрана клуба разогнала всех участников драки по домам.
Вернувшись в квартиру, супруг продолжил ругаться с матерью своих детей. На эмоциях он пытался нанести себе телесные повреждения, жена пыталась помешать, за что получила толчок ногой. Падая, петербурженка ударилась головой. Вторая попытка успокоить мужа обернулась новыми травмами. В результате