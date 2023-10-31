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    Поход в ночной клуб за женой завершился для петербуржца изолятором и уголовным делом

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    Сцена ревности в дружной петербургской семье закончилась разделением возлюбленных — 28-летнюю мать госпитализировали в тяжелом состоянии, а ее 30-летний сожитель отправился в изолятор. Подробности стали известны «Фонтанке» 31 октября.

    Эта история началась субботним вечером. Глава семейства был на работе, а его любимая сидела дома с детьми. Около десяти часов в квартиру на Комендантском приехала сестра последней и забрала девочку и мальчика к бабушке. Мать же решила немного развеяться и поехать в клуб. К этому времени мужчина уже вернулся домой и, оставшись в одиночестве, выпил. В какой-то момент любимая перестала отвечать на его сообщения и звонки, поэтому он выдвинулся в клуб вслед за ней. Там, по его словам, он увидел, как его сожительница танцует с другим. Началась потасовка. В итоге охрана всех участников сцены ревности разогнала по домам.

    Вернувшись на Комендантский, пара продолжила ссориться. По словам мужчины, он пытался нанести себе телесные повреждения на эмоциях, а сожительница пыталась привести его в чувства. Тогда он оттолкнул ее ногой. Женщина ударилась об шкаф и упала на пол. После глава семейства допил свой алкоголь и уснул. Утром супруга почувствовала себя плохо, и они вызвали скорую помощь.

    У 28-летней матери в итоге диагностировали сотрясение, ушиб головного мозга, перелом ребра, теменных и височных костей и другие травмы. Состояние пациентки оценили как тяжелое и поместили ее в нейрохирургию. Сожителя же поместили в ИВС, предварительно зафиксировав все ссадины и синяки, которые, как он сам заявил, получил в быту. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

    Стоит отметить, что ранее подозреваемый серьезно занимался борьбой. В настоящее время он работает прорабом на стройке и ведет соцсети, в которых публикует фотографии счастливой и дружной семьи. На снимках — неразлучная пара и их дети.

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