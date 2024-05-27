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    В честь Дня города в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн

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    Петербург празднует День города традиционным зажжением огня на Ростральных колоннах. Вечером же подсветка раскрасит Троицкий мост.

    Утром 27 мая в честь 321-летия Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Они будут гореть до 11:30, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

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    В 22:45 на Троицком мосту через Неву включат специальное световое оформление: переправу подсветят в цветах российского триколора. Более 1150 новых светодиодных светильников окрасят мост в белый, синий и красный цвета. Специальная подсветка будет работать до утра 28 мая.

    В этом году день рождения Санкт-Петербурга отмечают несколько дней. Основные празднования пройдут в пятницу, 31 мая. Подробную программу смотрите на «Фонтанке».

    Фото: Mobotix Webcams Russia
    Фото: Mobotix Webcams Russia

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    ПетербургРостральные колонныДень города
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