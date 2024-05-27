В честь Дня города в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн

Петербург празднует День города традиционным зажжением огня на Ростральных колоннах. Вечером же подсветка раскрасит Троицкий мост.
Утром 27 мая в честь 321-летия Санкт-Петербурга на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. Они будут гореть до 11:30, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
В 22:45 на Троицком мосту через Неву включат специальное световое оформление: переправу подсветят в цветах российского триколора. Более 1150 новых светодиодных светильников окрасят мост в белый, синий и красный цвета. Специальная подсветка будет работать до утра 28 мая.
В этом году день рождения Санкт-Петербурга отмечают несколько дней. Основные празднования пройдут в пятницу, 31 мая. Подробную программу смотрите на «Фонтанке».