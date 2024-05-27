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    Беспилотник сдетонировал на стоянке в Грайвороне, ранена женщина

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    Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке беспилотника самолетного типа утром 27 мая, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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    Беспилотник упал и сдетонировал. Пострадала мирная жительница. У неё сквозное ранение левой нижней конечности.

    «Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — пишет Гладков.

    Тринадцать легковых автомобилей на парковке получили повреждения.

    «Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются», — отмечает Гладков.

    Фото: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

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