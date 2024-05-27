Беспилотник сдетонировал на стоянке в Грайвороне, ранена женщина

Автомобильная стоянка в центре города Грайворон подверглась атаке беспилотника самолетного типа утром 27 мая, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Беспилотник упал и сдетонировал. Пострадала мирная жительница. У неё сквозное ранение левой нижней конечности.
«Участниками территориальной самообороны была оказана первая помощь на месте. Бригадой скорой пострадавшая доставляется в городскую больницу
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Тринадцать легковых автомобилей на парковке получили повреждения.
«Оперативные службы работают на месте. Данные по повреждениям уточняются», — отмечает Гладков.