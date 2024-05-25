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    Семак определился с составом «Зенита» на чемпионский матч против «Ростова»

    2013
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    Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» определился со стартовым составом на решающий матч сезона против «Ростова». По итогам этой игры, а также параллельной встречи «Краснодар» — «Динамо» будет решена судьба золотых медалей.

    С первых минут на поле в составе петербургской команды выйдут: Денис Адамов, Сергей Караваев, Нуралы Алип, Страхинья Эракович, Нино, Вилмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Иван Сергеев, Матео Кассьерра.

    Чтобы стать чемпионом, «Зенит» должен побеждать «Ростов» и надеяться на поражение «Динамо».
    Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних чемпионатов. Всего на счету сине-бело-голубых десять титулов.

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