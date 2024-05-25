В Петербурге трое детей оказались в больнице из-за родителей, решивших побаловаться гашишем

Пятничный вечер закончился для семьи с тремя детьми и больницей, и отделом полиции. Всему виной — желание родителей расслабиться не без помощи наркотиков.



Как «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 мая, накануне вечером в квартире на Светлановском проспекте мать и отец решили покурить гашиш. В результате женщину госпитализировали в отделение токсикологии, а отца доставили в отдел полиции по статье о потреблении веществ (статья 6.9 КоАП РФ). Троих детей передали в больницу.



По данным «Фонтанки», самой младшей девочке — полтора года, двум мальчикам по девять и десять лет. В соцсетях 28-летняя мать пишет, что в ближайшие дни они с семьей планировали гулять и ходить на пикник.

