В России вводят новую шкалу для налогов. Что изменится?

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Правительство представило свои предложения по изменению налогового законодательства.
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Правительство представило свои предложения по изменению налогового законодательства.
Текстовую версию материала можно прочитать по ссылке.
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