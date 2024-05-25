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    В России вводят новую шкалу для налогов. Что изменится?

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    7 комментариев
    Фото: Вячелав Реутов/ Коммерсантъ
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    Правительство представило свои предложения по изменению налогового законодательства.

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    Фото: Вячелав Реутов/ Коммерсантъ

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