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    Холодный атмосферный фронт в субботу пошумит в Петербурге грозовыми дождями. Но это не помешает маю закончиться по-летнему

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    В субботу, 25 мая, Санкт-Петербург окажется во власти холодного атмосферного фронта, разделяющего два скандинавских циклона: небо закроют облака, уплотненные смещением фронта с севера на юг, и местами прошумят кратковременные грозовые дожди.

    По данным Центра «Фобос», температура воздуха в северной столице днем поднимется до +24....+26°, а в области до +22…+27°. Прогнозируется северо-западный ветер 3–8 м/с, порывистый во время грозы.

    Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм ртутного столба, что превышает норму.

    Уже в воскресенье при умеренном северо-восточном ветре температура понизится на четыре-пять градусов, но это не помешает весеннему месяцу закончиться по-летнему: вся последняя неделя мая будет теплой и солнечной, с температурой до +26..+28 градусов.

    Накануне на территории Санкт-Петербурга был продлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.

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