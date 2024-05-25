Холодный атмосферный фронт в субботу пошумит в Петербурге грозовыми дождями. Но это не помешает маю закончиться по-летнему

В субботу, 25 мая, Санкт-Петербург окажется во власти холодного атмосферного фронта, разделяющего два скандинавских циклона: небо закроют облака, уплотненные смещением фронта с севера на юг, и местами прошумят кратковременные грозовые дожди.

По данным Центра «Фобос», температура воздуха в северной столице днем поднимется до +24....+26°, а в области до +22…+27°. Прогнозируется северо-западный ветер 3–8 м/с, порывистый во время грозы.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм ртутного столба, что превышает норму.