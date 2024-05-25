Холодный атмосферный фронт в субботу пошумит в Петербурге грозовыми дождями. Но это не помешает маю закончиться по-летнему

В субботу, 25 мая, Санкт-Петербург окажется во власти холодного атмосферного фронта, разделяющего два скандинавских циклона: небо закроют облака, уплотненные смещением фронта с севера на юг, и местами прошумят кратковременные грозовые дожди.
По данным Центра «Фобос», температура воздуха в северной столице днем поднимется до +24....+26°, а в области до +22…+27°. Прогнозируется северо-западный ветер 3–8 м/с, порывистый во время грозы.
Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм ртутного столба, что превышает норму.
Уже в воскресенье при умеренном северо-восточном ветре температура понизится на четыре-пять градусов, но это не помешает весеннему месяцу закончиться по-летнему: вся последняя неделя мая будет теплой и солнечной, с температурой до +26..+28 градусов.
Накануне на территории Санкт-Петербурга был продлен «желтый» уровень опасности из-за неблагоприятных погодных условий.