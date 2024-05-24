СК и транспортная прокуратура изучают аварию с туристическими теплоходами «Адель» и «Пурга» на Неве

В Петербурге по факту аварии с участием двух туристических теплоходов «Адель» и «Пурга» у Благовещенского моста начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ 24 мая.
По предварительной информации, во время прогулки по Неве теплоход «Пурга» при развороте совершил навал на судно «Адель», после чего последнее столкнулось с опорой переправы. Обошлось без разлива нефтепродуктов.
«Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Проверку по данному факту также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.
Ранее «Фонтанка» писала, что в результате водного происшествия ночью 24 мая никто не пострадал, кроме самих теплоходов, у которых появились вмятины и повреждения покрытий.