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    СК и транспортная прокуратура изучают аварию с туристическими теплоходами «Адель» и «Пурга» на Неве

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    В Петербурге по факту аварии с участием двух туристических теплоходов «Адель» и «Пурга» у Благовещенского моста начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ 24 мая.

    По предварительной информации, во время прогулки по Неве теплоход «Пурга» при развороте совершил навал на судно «Адель», после чего последнее столкнулось с опорой переправы. Обошлось без разлива нефтепродуктов.

    «Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

    Проверку по данному факту также проводит Северо-Западная транспортная прокуратура. При наличии оснований ведомство примет меры прокурорского реагирования.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в результате водного происшествия ночью 24 мая никто не пострадал, кроме самих теплоходов, у которых появились вмятины и повреждения покрытий.

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