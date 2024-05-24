СК и транспортная прокуратура изучают аварию с туристическими теплоходами «Адель» и «Пурга» на Неве

В Петербурге по факту аварии с участием двух туристических теплоходов «Адель» и «Пурга» у Благовещенского моста начата доследственная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Западного МСУТ СК РФ 24 мая.



По предварительной информации, во время прогулки по Неве теплоход «Пурга» при развороте совершил навал на судно «Адель», после чего последнее столкнулось с опорой переправы. Обошлось без разлива нефтепродуктов.

«Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.