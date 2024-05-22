На Краснопутиловской улице перевернулся самосвал, вокруг машины реанимации

Перевернувшийся самосвал засыпал песком проезжую часть в Кировском районе Петербурга в среду, 22 мая. К месту ДТП прибыло сразу несколько машин реанимации.
Авария случилась на Краснопутиловской улице, у съезда с ЗСД. Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», содержимое кузова почти полностью высыпалось на дорогу, затруднив движение по двум полосам.
В комментариях к записи пользователи предположили, что к опрокидыванию транспорта привело превышение скорости при повороте. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке образовался затор.
Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших устанавливаются.
Ранее «Фонтанка» писала о ДТП с участием трех мотоциклов в Василеостровском районе. Момент столкновения попал на уличные камеры видеонаблюдения.