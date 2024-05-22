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    На Краснопутиловской улице перевернулся самосвал, вокруг машины реанимации

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    Перевернувшийся самосвал засыпал песком проезжую часть в Кировском районе Петербурга в среду, 22 мая. К месту ДТП прибыло сразу несколько машин реанимации.

    Авария случилась на Краснопутиловской улице, у съезда с ЗСД. Судя по кадрам в телеграм-канале «Мегаполис», содержимое кузова почти полностью высыпалось на дорогу, затруднив движение по двум полосам.

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    В комментариях к записи пользователи предположили, что к опрокидыванию транспорта привело превышение скорости при повороте. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на участке образовался затор.

    Обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

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    Ранее «Фонтанка» писала о ДТП с участием трех мотоциклов в Василеостровском районе. Момент столкновения попал на уличные камеры видеонаблюдения.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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