Садоводов и огородников хотят обязать начать использовать земельный участок в четкие сроки

Для оценки использования земель садоводами и огородниками предлагают установить четкие сроки. Комиссия правительства России по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект Росреестра. Об этом сообщают 22 мая «Ведомости».

По современному законодательству, собственников садов и огородов уже можно штрафовать за неиспользование земель по назначению. Сейчас предлагают установить конкретный срок неиспользования – три года (по аналогии с участками сельхозназначения).

Если гражданин забросил свой участок и не использует меньше трех лет, то ему за это ничего не будет грозить. А вот если три года и дольше - то органы власти будут иметь право его оштрафовать.

По данным «Ведомостей», изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Предлагается прописать конкретный перечень мероприятий, которые должны совершать собственники на земельном участке, чтобы он оставался пригодным для растениеводства. Если законопроект будет принят, признаки неосвоения участка будет устанавливать правительство России. Предполагается, что вступить в силу изменения должны 1 марта 2025 года. Проект еще должны внести на общественные обсуждения и рассмотреть в Государственной Думе, на последнем этапе его должен утвердить президент.

Согласно актуальному Кодексу об административных правонарушениях, за неиспользование по назначению земельного участка, предназначенного для строительства, садоводства или огородничества в течение установленного срока собственника могут оштрафовать. Для граждан предусмотрен штраф в 1-1,5 % от кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тысяч рублей. Отдельно предусмотрен вариант наказания за невыполнение и несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. Гражданам это грозит штрафом до 50 тысяч рублей.

В Земельном кодексе прописана серьезная ответственность за неиспользование сельскохозяйственного участка: он может быть изъят из частной собственности. После изъятия такой участок выставят на торги. Однако, согласно федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», это не касается личных садов, огородов, индивидуальных подсобных хозяйств. Для всех остальных ситуаций уже предусмотрен минимальный срок в три года: если земельный участок запущен и не используется это время, его могут изъять по решению суда.



Есть действующий список признаков неиспользования земельных участков (или нарушений в их использовании), утвержденный правительством России в 2020 году. К таким признакам относятся: зарастание сорными растениями более чем на 50%, загрязнение химическими веществами высших классов опасности, захламление посторонними предметами более чем на 20%, ведение сельскохозяйственной деятельности на менее чем 25% площади участка, наличие самовольной постройки.



По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России насчитывается 12,5 млн садовых и 540 тыс. огородных земельных участков. Доля заброшенных может составлять порядка 10 – 15% от общего числа – отмечают «Ведомости».

