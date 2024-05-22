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    Сломавшего лицевую кость в матче с «Зенитом» вратаря ЦСКА Торопа выписали из больницы

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    Вратаря футбольного клуба ЦСКА Владислава Торопа выписали из больницы после операции по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти. Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе армейской команды.

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    На выходе из больницы 20-летнего голкипера встретили фанаты с баннером «Слава, будь здоров». «Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — отметили в ЦСКА.

    Напомним, Тороп получил двойной перелом костей лицевой части черепа 15 мая в ответном матче финала пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, пен. — 4:5), столкнувшись в борьбе за мяч с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом.

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