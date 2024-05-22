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    Встреча Lifan и Nissan на дороге в Ленобласти стала фатальной для обоих водителей

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии на «встречке» в Волосовском районе Ленобласти вечером 21 мая. У одного из водителей не было прав.

    Около 20:15 на 6-м километре автодороги Роговицы — Калитино по неустановленной причине столкнулись Lifan X60, ехавший со стороны Лисино в направлении Калитино, и встречный Nissan Teana, стало известно «Фонтанке» 22 мая. Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

    За рулем «Лифана» была 52-летняя петербурженка, которой и принадлежала машина. Нарушений ПДД за ней в 2024 году не числилось. «Ниссаном» управлял 41-летний петербуржец. На его счету — отказ от медосвидетельствования, за что этой весной он был лишен водительских прав на 18 месяцев. Машина при этом принадлежит 42-летнему жителю Мурманской области.

    По факту ДТП ведется проверка.

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