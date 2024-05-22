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    В Анапе у берега моря заметили нашествие медуз

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    В Анапе местные жители заметили настоящее нашествие медуз. Туристы и горожане, желающие искупаться, не могут даже нормально войти в воду — везде медузы. Об этом 22 мая сообщает «ФедералПресс», а также RT публикует кадры от очевидцев.

    Местные жители отмечают, что по воде сейчас можно в прямом смысле слова пробраться только на сапах. Судя по видео, на отдельных участках практически не видно самой воды — только бело-прозрачное полотно из медуз. Картинка, конечно, завораживающая, но на самом деле ситуация достаточно опасная.

    В прошлом году в Приморском районе 13 человек попали в больницу с укусами медуз. Основные симптомы, которые можно заметить после укуса этих водных жителей — болевой суставной синдром и кашель.

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