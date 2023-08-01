В Приморье госпитализировали 13 человек после укусов медуз

Тринадцать человек госпитализированы в Приморском крае из-за укусов медуз во вреся купания. Об этом 1 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.



Пациенты обратились за помощью после купания в бухте Муравьиная (Уссурийский залив), бухте Новик (остров Русский) и в районе железнодорожной станции Санаторная, расположенной в пригороде Владивостока на берегу Амурского залива. Возраст пострадавших от 17 до 66 лет.

Основные симптомы после укуса медузы — болевой суставной синдром и кашель. Лечение занимает около трех-четырех дней.

