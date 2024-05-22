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    СК возбудил уголовное дело после обнаружения трупа новорожденного в столичной реке

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    Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после обнаружения тела младенца в московской реке Чурилихе. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ведомства.

    Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Следователи и криминалисты устанавливают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Тело новорожденного направлено на экспертизу для установления точной смерти ребенка. Мать ищут.

    Ранее тело младенца было найдено в парке Сосновка в Петербурге. Труп лежал на окровавленном одеяле, рядом валялся пакет.

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