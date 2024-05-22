Тандем из Африки пустился во все тяжкие в Петербурге и попался с особо крупной партией наркотиков

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) задержали двух иностранцев по подозрению в торговле запрещённым в Петербурге. По данным следствия, неуверенное знание русского не мешало им снабжать наркоманов и оптовиков.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 мая, участников этнической группы настигли, когда они ехали в личном автомобиле. Из салона достали уроженцев Камеруна 26 и 28 лет, из багажника — почти два килограмма мефедрона и с полсотни разовых доз того же наркотика. Из квартиры на Замшиной улице, в которой проживает старший из задержанных, изъяли весы, упаковочный материал и банковские карты.
«Криминальный дуэт занимался «закладками» различных видов наркотиков, ориентируясь не только на наркоманов, но и на оптовых покупателей. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник», — рассказали в главке.
Полицейское следствие возбудило дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Уже установлена причастность мужчин к нескольким эпизодам.
28-летний иностранец задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому. Полиция выясняет, кто ещё входил в преступную группу.