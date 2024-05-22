    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 15

    1 м/с, вос

    770мм

    28%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.41eur98.3

    Тандем из Африки пустился во все тяжкие в Петербурге и попался с особо крупной партией наркотиков

    2937
    13 комментариев

    Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) задержали двух иностранцев по подозрению в торговле запрещённым в Петербурге. По данным следствия, неуверенное знание русского не мешало им снабжать наркоманов и оптовиков.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 22 мая, участников этнической группы настигли, когда они ехали в личном автомобиле. Из салона достали уроженцев Камеруна 26 и 28 лет, из багажника — почти два килограмма мефедрона и с полсотни разовых доз того же наркотика. Из квартиры на Замшиной улице, в которой проживает старший из задержанных, изъяли весы, упаковочный материал и банковские карты.

    «Криминальный дуэт занимался «закладками» различных видов наркотиков, ориентируясь не только на наркоманов, но и на оптовых покупателей. При этом старший участник группы отвечал за реализацию так называемых «мастер-кладов» и расфасовку зелья на «дозы», которые распространял его напарник», — рассказали в главке.

    Полицейское следствие возбудило дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. Уже установлена причастность мужчин к нескольким эпизодам.

    28-летний иностранец задержан на двое суток, решается вопрос об избрании меры пресечения второму подозреваемому. Полиция выясняет, кто ещё входил в преступную группу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НаркотикиНаркобизнесПродажа наркотиков
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close