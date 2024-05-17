Эксперты: запрет на строительство малогабаритных студий необходим

Новость о том, что Москомэкспертиза объявила о запрете на строительство однокомнатных квартир меньше
В СП 54.13330.2022 «СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные» прописано, что квартиры в многоквартирных жилых зданиях следует проектировать исходя из условий заселения их одной семьей, а минимальная площадь
— Ограничение на строительство малогабаритных квартир меньше
Например, в Санкт-Петербурге и агломерации в последние годы средняя площадь строящихся квартир существенно снижается, при этом стоимость квадратного метра жилья увеличивается. Сегодня из 150 тыс. строящихся в Петербурге квартир более 66% — это малогабаритное жильё: студии и однокомнатные квартиры, которые используются покупателями прежде всего в инвестиционных целях, а не для собственного проживания, что провоцирует дальнейший рост цен, продолжил эксперт.
— На рынок выводятся целые жилые комплексы, состоящие из студий и однокомнатных квартир. В результате российские семьи не могут реально улучшить жилищные условия, а в городах РФ формируется некомфортная городская среда, — отметил Сергей Степанов. — Поэтому такой запрет необходим. Лично я считаю, чтобы исправить сложившуюся на первичном рынке ситуацию, необходимо на законодательном уровне запретить проектирование и строительство квартир менее
При этом существующий сегодня инвестиционный спрос на малогабаритные квартиры можно удовлетворить, развивая в РФ систему апарт-отелей (комплексов апартаментов, доходных домов) с профессиональными управляющими компаниями, заинтересованными в поддержании надлежащего состояния объекта и его высокого статуса. Увеличение объемов строительства объектов гостиничного типа сохранит общий объем строительства в РФ и увеличит налоговые поступления в бюджет от легализации аренды.
Сергей Степанов добавил, что «Строительный трест» уже 32 года успешно реализует проекты жилых комплексов, ориентируемых на комфортное проживание семей с большой долей многокомнатных квартир: доля двух- и трехкомнатных квартир в проектах компании составляет 68%. Средняя площадь квартир в компании сегодня составляет