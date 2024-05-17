Эксперты: запрет на строительство малогабаритных студий необходим

Новость о том, что Москомэкспертиза объявила о запрете на строительство однокомнатных квартир меньше 28 кв. м в Москве, а затем и высказывание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что аналогичный запрет будет введен в регионе летом, встретили разные мнения на рынке жилья. Так, по мнению Сергея Степанова, директора по продажам Объединения «Строительный трест», это актуализация ранее прописанных в СНиПах нормативов, которые никто не отменял, но не все исполняли. Он предлагает пойти дальше: запретить квартиры меньше 33 кв. м и установить максимальную долю однокомнатных квартир не более 10%.

В СП 54.13330.2022 «СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные» прописано, что квартиры в многоквартирных жилых зданиях следует проектировать исходя из условий заселения их одной семьей, а минимальная площадь 1-комнатной квартиры должна составлять не менее 28 кв. м , отметил он.

— Ограничение на строительство малогабаритных квартир меньше 28 кв. м в Москве от Москомэкспертизы лишь актуализирует прописанные ранее нормативы. Потому что на рынке мы видим другую ситуацию, которая идёт вразрез с поручением президента РФ Владимира Путина об обеспеченности россиян жильем — к 2030 году не менее 33 кв. м на человека, — говорит Сергей Степанов.

Например, в Санкт-Петербурге и агломерации в последние годы средняя площадь строящихся квартир существенно снижается, при этом стоимость квадратного метра жилья увеличивается. Сегодня из 150 тыс. строящихся в Петербурге квартир более 66% — это малогабаритное жильё: студии и однокомнатные квартиры, которые используются покупателями прежде всего в инвестиционных целях, а не для собственного проживания, что провоцирует дальнейший рост цен, продолжил эксперт.

