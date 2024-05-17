Реклама

    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    2 м/с, с-в

    767мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.92eur98.9
    Реклама

    Эксперты: запрет на строительство малогабаритных студий необходим

    634
    обсудить

    Новость о том, что Москомэкспертиза объявила о запрете на строительство однокомнатных квартир меньше 28 кв. м в Москве, а затем и высказывание губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, что аналогичный запрет будет введен в регионе летом, встретили разные мнения на рынке жилья. Так, по мнению Сергея Степанова, директора по продажам Объединения «Строительный трест», это актуализация ранее прописанных в СНиПах нормативов, которые никто не отменял, но не все исполняли. Он предлагает пойти дальше: запретить квартиры меньше 33 кв. м и установить максимальную долю однокомнатных квартир не более 10%.

    В СП 54.13330.2022 «СНиП 31–01–2003 Здания жилые многоквартирные» прописано, что квартиры в многоквартирных жилых зданиях следует проектировать исходя из условий заселения их одной семьей, а минимальная площадь 1-комнатной квартиры должна составлять не менее 28 кв. м, отметил он.

    — Ограничение на строительство малогабаритных квартир меньше 28 кв. м в Москве от Москомэкспертизы лишь актуализирует прописанные ранее нормативы. Потому что на рынке мы видим другую ситуацию, которая идёт вразрез с поручением президента РФ Владимира Путина об обеспеченности россиян жильем — к 2030 году не менее 33 кв. м на человека, — говорит Сергей Степанов.

    Например, в Санкт-Петербурге и агломерации в последние годы средняя площадь строящихся квартир существенно снижается, при этом стоимость квадратного метра жилья увеличивается. Сегодня из 150 тыс. строящихся в Петербурге квартир более 66% — это малогабаритное жильё: студии и однокомнатные квартиры, которые используются покупателями прежде всего в инвестиционных целях, а не для собственного проживания, что провоцирует дальнейший рост цен, продолжил эксперт.

    — На рынок выводятся целые жилые комплексы, состоящие из студий и однокомнатных квартир. В результате российские семьи не могут реально улучшить жилищные условия, а в городах РФ формируется некомфортная городская среда, — отметил Сергей Степанов. — Поэтому такой запрет необходим. Лично я считаю, чтобы исправить сложившуюся на первичном рынке ситуацию, необходимо на законодательном уровне запретить проектирование и строительство квартир менее 33 кв. м; установить максимальную долю однокомнатных квартир не более 10% от общего числа квартир в жилом комплексе; закрепить определение «однокомнатная квартира», как квартира с не менее чем двумя помещениями — кухней и комнатой (каждое с окном) и санузлом; оставшуюся долю в ЖК должны занимать многокомнатные квартиры (от 45 кв. м).

    При этом существующий сегодня инвестиционный спрос на малогабаритные квартиры можно удовлетворить, развивая в РФ систему апарт-отелей (комплексов апартаментов, доходных домов) с профессиональными управляющими компаниями, заинтересованными в поддержании надлежащего состояния объекта и его высокого статуса. Увеличение объемов строительства объектов гостиничного типа сохранит общий объем строительства в РФ и увеличит налоговые поступления в бюджет от легализации аренды.

    Сергей Степанов добавил, что «Строительный трест» уже 32 года успешно реализует проекты жилых комплексов, ориентируемых на комфортное проживание семей с большой долей многокомнатных квартир: доля двух- и трехкомнатных квартир в проектах компании составляет 68%. Средняя площадь квартир в компании сегодня составляет 63 кв. м.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close