Искусственный интеллект предупредит петербуржцев о звонках мошенников

В 2023 году количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы по стране выросло на 36%. По данным МТС, Петербург вошел в пятерку городов с самыми активными спамерами. Наиболее часто с навязчивой рекламой петербуржцам звонили представители банковской и страховой сфер.



Как рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова, технологии на основе искусственного интеллекта могут помочь пользователям реагировать определенным образом на телефонное мошенничество и спам. Подобный умный ассистент помимо голосового ответа практически на вопросы во время разговора, сможет озвучить набранный текст и предупредить о возможном мошенничестве. Также люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать вызовы и отвечать с помощью секретаря.

