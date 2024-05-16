Искусственный интеллект предупредит петербуржцев о звонках мошенников

В 2023 году количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы по стране выросло на 36%. По данным МТС, Петербург вошел в пятерку городов с самыми активными спамерами. Наиболее часто с навязчивой рекламой петербуржцам звонили представители банковской и страховой сфер.
Как рассказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова, технологии на основе искусственного интеллекта могут помочь пользователям реагировать определенным образом на телефонное мошенничество и спам. Подобный умный ассистент помимо голосового ответа практически на вопросы во время разговора, сможет озвучить набранный текст и предупредить о возможном мошенничестве. Также люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать вызовы и отвечать с помощью секретаря.
—Технологии AI проведут проверку и определят, синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев, — пояснила она.
Подобные технологии в привычных голосовых услугах появятся в Петербурге и области до конца этого года.