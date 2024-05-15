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    Эксперты: отмена льготной ипотеки почти не повлияет на первичный рынок Петербурга

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    Программа льготной ипотеки с господдержкой практически исчерпала себя, и ее завершение после 1 июля минимально отразится на активности рынка новостроек Петербурга, считают эксперты. Так, по словам генерального директора операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, подобные программы после 1 июля могут стать более адресными и остаться лишь в некоторых регионах.

    Эксперт считает, что программа госсубсидирования сыграла свою роль для отрасли во время пандемии, но после начала санкций проявились ее побочные эффекты: всплеск активности инвесторов в связи с низкими ставками разогнал цены, усложнив покупку жилья для тех, кто в этом действительно нуждался. А резкое увеличение ценового разрыва между вторичным и первичным рынком стало еще одним минусом, так как для покупки квартиры в новостройке очень часто продают имеющуюся вторичку.

    — После изменений в конце декабря условий по программе господдержки большинство строящихся квартир в Петербурге и значительная часть в области уже не подходят под новые лимиты кредитования, — добавил Заседателев. — Поэтому отмена этой программы сильно не повлияет на активность рынка. Полагаю, программа сохранится лишь в регионах, где строится мало нового жилья. Также она будет более точечной, например для врачей или учителей, таким образом отсекая инвесторов с ипотечного рынка.

    По его словам, сейчас роль драйвера рынка заняла семейная ипотека и любое ужесточение условий этой программы может заметно сократить спрос. Поэтому позитивно повлиять могла бы дифференциации ставок в зависимости от площади приобретаемой квартиры.

    Как подчеркнул Денис Заседателев, сейчас застройщики продвигают разнообразные инструменты поддержки спроса, но в основном его обеспечивают именно льготные программы. Поэтому спрос может просесть, как только одна из таких программ свернется.

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