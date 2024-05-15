Эксперты: отмена льготной ипотеки почти не повлияет на первичный рынок Петербурга

Программа льготной ипотеки с господдержкой практически исчерпала себя, и ее завершение после 1 июля минимально отразится на активности рынка новостроек Петербурга, считают эксперты. Так, по словам генерального директора операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест» Дениса Заседателева, подобные программы после 1 июля могут стать более адресными и остаться лишь в некоторых регионах.



Эксперт считает, что программа госсубсидирования сыграла свою роль для отрасли во время пандемии, но после начала санкций проявились ее побочные эффекты: всплеск активности инвесторов в связи с низкими ставками разогнал цены, усложнив покупку жилья для тех, кто в этом действительно нуждался. А резкое увеличение ценового разрыва между вторичным и первичным рынком стало еще одним минусом, так как для покупки квартиры в новостройке очень часто продают имеющуюся вторичку.

