Ученые СПбГУ научились определять направление трещин в породе, чтобы повысить эффективность добычи газа

В Санкт-Петербургском государственном университете научились определять направление трещин в горной породе, чтобы повысить эффективность добычи природного газа при гидроразрыве пласта, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».
Ученые предложили анализировать скорость сейсмических волн под разными направлениями, чтобы определить ориентацию трещин, исходя из того, что вдоль трещин волна распространяется быстрее, чем поперек. Такой подход использовался и раньше, но исследователи подготовили подробное математическое обоснование метода, а затем проверили его эффективность на оборудовании, разработанном в университете, создав физические модели, имитирующие геологические слои с упорядоченными трещинами.
Предложенный способ помогает повысить эффективность добычи природного газа,
Сейчас ведутся переговоры о внедрении метода на российских нефтегазовых месторождениях.