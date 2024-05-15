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    Энергетический Петербург

    Ученые СПбГУ научились определять направление трещин в породе, чтобы повысить эффективность добычи газа

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    В Санкт-Петербургском государственном университете научились определять направление трещин в горной породе, чтобы повысить эффективность добычи природного газа при гидроразрыве пласта, сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+».

    Ученые предложили анализировать скорость сейсмических волн под разными направлениями, чтобы определить ориентацию трещин, исходя из того, что вдоль трещин волна распространяется быстрее, чем поперек. Такой подход использовался и раньше, но исследователи подготовили подробное математическое обоснование метода, а затем проверили его эффективность на оборудовании, разработанном в университете, создав физические модели, имитирующие геологические слои с упорядоченными трещинами.

    Предложенный способ помогает повысить эффективность добычи природного газа, т. к. позволяет узнать, в каком направлении расположены трещины. Это актуально в связи с тем, что большинство крупных газовых месторождений в России уже открыты и изучены, и добывающим компаниям приходится осваивать более мелкие месторождения и запасы газа, которые трудно извлечь. А для увеличения объема добычи применяется гидроразрыв пласта — это технология, помогающая «выдавить» газ на поверхность. Как раз на это и рассчитан предложенный подход к сейсморазведке.

    Сейчас ведутся переговоры о внедрении метода на российских нефтегазовых месторождениях.

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