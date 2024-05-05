Число пострадавших при взрыве в Белгороде возросло. Среди них дети

Число пострадавших при взрыве в Белгороде накануне увеличилось до семи человек. Среди пострадавших есть дети. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье, 5 мая.



В результате взрыва пострадали пятеро взрослых и двое детей.

«Девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов, еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.