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    Число пострадавших при взрыве в Белгороде возросло. Среди них дети

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    Число пострадавших при взрыве в Белгороде накануне увеличилось до семи человек. Среди пострадавших есть дети. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале в воскресенье, 5 мая.

    В результате взрыва пострадали пятеро взрослых и двое детей.

    «Девочка с контузией и инородным телом глаза находится в детской областной больнице под наблюдением специалистов, еще одной девочке врачи детской областной больницы оказали всю необходимую медицинскую помощь и отправили домой на амбулаторное лечение», — написал Гладков.

    Остальные пострадавшие также находятся под наблюдением врачей.

    Ранее «Фонтанка» писала о пяти пострадавших в результате взрыва в Белгороде. Кроме того, повреждения зафиксированы в 30 частных жилых домовладениях, пострадали 10 автомобилей. На местах продолжают работать оперативные службы. Подомовой обход продолжается. Работы по восстановлению начнутся в понедельник.

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    БелгородВячеслав Гладков
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