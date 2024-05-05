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    Зажало между двух машин. Гибель водителя КАМАЗа в Петербурге попала на видео

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    Гибель водителя КАМАЗа в воскресенье, 5 мая, в Невском районе Петербурга попала на видео. Мужчина оказался зажат между грузовиком и трактором. «Фонтанка» публикует кадры.

    На записи видно, как КАМАЗ выгружает щебень и немного проезжает вперед. Навстречу ему выдвигается трактор. Мужчины выходят из машин, однако грузовик внезапно вновь начинает движение из-за того, что водитель забыл поставить его на ручник.

    «Фонтанка.ру»

    Камазист оказывается зажат между кабиной своей машины и трактором. Коллега бросается ему на помощь. Но, как ранее писала «Фонтанка», травмы оказались смертельными. Врачи, приехавшие на улицу Тельмана, также ничем не смогли помочь 57-летнему работнику организации.

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