Зажало между двух машин. Гибель водителя КАМАЗа в Петербурге попала на видео

Гибель водителя КАМАЗа в воскресенье, 5 мая, в Невском районе Петербурга попала на видео. Мужчина оказался зажат между грузовиком и трактором. «Фонтанка» публикует кадры.
На записи видно, как КАМАЗ выгружает щебень и немного проезжает вперед. Навстречу ему выдвигается трактор. Мужчины выходят из машин, однако грузовик внезапно вновь начинает движение из-за того, что водитель забыл поставить его на ручник.
«Фонтанка.ру»
Камазист оказывается зажат между кабиной своей машины и трактором. Коллега бросается ему на помощь. Но, как ранее писала «Фонтанка», травмы оказались смертельными. Врачи, приехавшие на улицу Тельмана, также ничем не смогли помочь