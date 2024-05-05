Дворцовый мост перекрыт. Идет генрепетиция парада в честь Дня Победы

В день генеральной репетиции торжественного парада в честь Дня Победы оказался перекрыт и Дворцовый мост. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из данных сервиса «
Ранее сообщалось, что в день генрепетиции парада в центре Петербурга перекроют проезд по ряду улиц с 07:00 до 12:30. Среди них:
- набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионную улицу;
- проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
- набережную Зимней канавки;
- Дворцовую набережную;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейскую набережную;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.