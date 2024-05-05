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    Дворцовый мост перекрыт. Идет генрепетиция парада в честь Дня Победы

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    В день генеральной репетиции торжественного парада в честь Дня Победы оказался перекрыт и Дворцовый мост. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из данных сервиса «Яндекс.Карты».

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    Ранее сообщалось, что в день генрепетиции парада в центре Петербурга перекроют проезд по ряду улиц с 07:00 до 12:30. Среди них:

    • набережную Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
    • Миллионную улицу;
    • проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
    • набережную Зимней канавки;
    • Дворцовую набережную;
    • Дворцовый проезд;
    • Адмиралтейский проспект от Гороховой улицы до Невского проспекта;
    • Адмиралтейскую набережную;
    • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
    Фото: «Яндекс.Карты»
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    Фото: «Яндекс.Карты»

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