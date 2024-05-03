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    В Москве пьяный бизнесмен на «Гелендвагене» расстрелял охранника гостиницы «Украина». В машине нашли пакеты запрещенки

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    В Москве сотрудники полиции задержали бизнесмена, устроившего пьяную стрельбу из автомобиля. Под пулю попал охранник гостиницы «Украина», его госпитализировали. Подробности 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в ночь на 28 апреля на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Geländewagen подъехал к охраннику, выстрелил в него из ружья и скрылся. В больнице у пострадавшего диагностировали рваную рану головы.

    В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался один из столичных бизнесменов, в момент произошедшего он находился в нетрезвом виде. В ходе осмотра у него нашли несколько пакетов, по предварительным данным, с запрещенными веществами и оружие. Найденное изъяли для проведения экспертизы.

    Кроме того, установлено, что мужчина лишен прав. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Ранее «Фонтанка» писала об еще одном водителе «Мерседеса», который открыл стрельбу в центре Петербурга. Он использовал пистолет в дорожном споре, а спустя сутки был задержан сотрудниками полиции.

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