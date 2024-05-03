В Москве пьяный бизнесмен на «Гелендвагене» расстрелял охранника гостиницы «Украина». В машине нашли пакеты запрещенки

В Москве сотрудники полиции задержали бизнесмена, устроившего пьяную стрельбу из автомобиля. Под пулю попал охранник гостиницы «Украина», его госпитализировали. Подробности 3 мая сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz Geländewagen подъехал к охраннику, выстрелил в него из ружья и скрылся. В больнице у пострадавшего диагностировали рваную рану головы.