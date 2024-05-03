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    Петербургу ночью повезло, но дальнейшего похолодания не избежать. Синоптик Колесов дал прогноз на неделю

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    Сегодня, 3 мая, наблюдается очень значительное распределение температуры с запада на восток Ленинградской области. Об этом рассказывает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Фото: Фонтанка.ру
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    На востоке области ночью было минус 4–5 градусов, минимум зафиксирован в Лодейном Поле — минус 5,2. В соседних Псковской и Новгородской областях были заморозки до минус 1–3 градусов, как и в других регионах центральной части России.

    «Так что Санкт-Петербургу и западу Ленинградской области повезло, так как накрыло облаками, поэтому от 0 до +5 градусов температура продержалась», — пишет Колесов.

    Сегодняшний день в Петербурге будет более холодным, чем вчерашний: не больше плюс 10, к тому же возможны дождики. Дальше колебания температуры продолжаются: завтра с выходом циклона с севера будет теплый день, 13–15 градусов, а после прохождения холодного атмосферного фронта начнется похолодание. В воскресенье не выше 10 градусов, но и осадков не много.

    «Основное похолодание ждем на следующей неделе, там и ночью будет в Санкт-Петербурге около 0 градусов и даже отрицательные значения вероятны, и днем не выше +8 градусов», — предупреждает синоптик.

    Погоду на следующей неделе снова будет определять антициклон — его восточная часть с северными ветрами. Обильных осадков быть не должно, но те, что будут, выпадут в виде мокрого снега и снега.

    «До следующих выходных еще далеко, будем уточнять погоду, но предварительно 9 и 10 мая еще довольно холодный период», — добавляет Колесов.

    Фото: Фонтанка.ру

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