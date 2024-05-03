Тёплый атмосферный фронт пришёл в Петербург. Что он нам готовит?

В Петербурге пасмурно, но дождики помогут деревьям зазеленеть.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая в городе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Воздух прогреется до 9–11 градусов.
Синоптическую ситуацию в регионе сегодня формирует теплый атмосферный фронт. Смещаясь с северо-запада, он принесёт в регион обширные поля облаков, местами вызовет небольшие дожди и ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
В субботу также небольшой, днем местами умеренный дождь, плюс 11–13 градусов. В воскресенье прохладнее, плюс 7–9, ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков.