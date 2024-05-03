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    Тёплый атмосферный фронт пришёл в Петербург. Что он нам готовит?

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    3 комментария

    В Петербурге пасмурно, но дождики помогут деревьям зазеленеть.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 3 мая в городе переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Воздух прогреется до 9–11 градусов.

    Синоптическую ситуацию в регионе сегодня формирует теплый атмосферный фронт. Смещаясь с северо-запада, он принесёт в регион обширные поля облаков, местами вызовет небольшие дожди и ограничит дневной прогрев. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    В субботу также небольшой, днем местами умеренный дождь, плюс 11–13 градусов. В воскресенье прохладнее, плюс 7–9, ночью кратковременные дожди, днем без существенных осадков.

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