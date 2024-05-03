Коляска с годовалой девочкой перевернулась в автобусе Петербурга. У нее есть подруга по несчастью

Коляска, в которой лежала годовалая девочка, перевернулась в автобусе Петербурга. Этот инцидент оказался не единственным, стало известно «Фонтанке».



По предварительным данным, днем 2 мая в Колпино из-за резкого торможения автобуса перевернулась коляска. В ней лежала годовалая девочка — она отделалась ушибом. Тем не менее, проводится проверка.



Подобный случай произошел в тот же день, но уже в троллейбусе. Предварительно, полуторагодовалая девочка выпала из коляски при резком торможении в районе улицы Оптиков, однако обошлось без травм. После осмотра медики отпустили ее домой.