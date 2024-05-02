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    Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликовали на сайте правовых актов в четверг, 2 мая.

    Орденом Мужества Гладкова наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

    Несколько месяцев Белгородскую область практически ежедневно атакуют с территории Украины. Сегодня в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи, а также в течение дня дежурными средствами ПВО в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников.

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