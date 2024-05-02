Путин наградил орденом Мужества губернатора Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков награжден орденом Мужества. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликовали на сайте правовых актов в четверг, 2 мая.
Орденом Мужества Гладкова наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Несколько месяцев Белгородскую область практически ежедневно атакуют с территории Украины. Сегодня в Минобороны сообщили, что в течение прошедшей ночи, а также в течение дня дежурными средствами ПВО в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников.