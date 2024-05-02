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    В Белгородской области мужчина погиб, пытаясь разобрать мину

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    Мужчина получил смертельные ранения во время взрыва противопехотной мины в селе Вторая Наумовка Белгородского района. Боеприпас он пытался разобрать самостоятельно, сообщает 2 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

    Губернатор добавил, что в данном селе не должны находиться жители, поскольку там введен режим ЧС. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи, а также в течение дня дежурными средствами ПВО в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников.

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