В Белгородской области мужчина погиб, пытаясь разобрать мину

Мужчина получил смертельные ранения во время взрыва противопехотной мины в селе Вторая Наумовка Белгородского района. Боеприпас он пытался разобрать самостоятельно, сообщает 2 мая губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что в данном селе не должны находиться жители, поскольку там введен режим ЧС. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи, а также в течение дня дежурными средствами ПВО в регионе уничтожили шесть украинских беспилотников.