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    «Месяц получился сложный». Снежный и одновременно жаркий апрель не стал аномальным

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге второй месяц весны, несмотря на температурные качели и обилие осадков, не выбивается из общего ряда метеорологических значений. Итоги погоды в апреле подвел главный синоптик Петербурга Александр Колесов 2 мая.

    «Месяц получился сложный, много перепадов в характере погоды было. Начиная от жары в +20 гр. с экстремумами температуры, до снегопадов, ведь 11 см снега в Санкт-Петербурге 20 апреля это довольно много», — написал он в своем телеграм-канале. При этом по всем метеорологическим параметрам месяц не выбивается из общего ряда значений, но стоит отметить последнюю пентаду апреля.

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    Еще 25 апреля аномальная температура успела перейти к отрицательному значению. К этой же дате количество выпавших осадков составляло 183 % от нормы после пяти лет засушливых апрелей.

    «В 2017 году осадков в апреле было 235 % от нормы, и казалось, что приблизимся к ним, ведь впереди дожди. Но не сложилось. <…> Так что осадки для Санкт-Петербурга остались на том же уровне», — заключил синоптик.

    Ближайшие пару дней в Петербурге еще сохранится тепло, столбики термометров остановятся в районе +10 градусов. Однако уже завтрашней ночью местами в Ленобласти можно будет увидеть первые снежинки, и в дальнейшем похолодание принесет осадки в виде небольшого снега.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.

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