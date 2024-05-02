«Месяц получился сложный». Снежный и одновременно жаркий апрель не стал аномальным

В Петербурге второй месяц весны, несмотря на температурные качели и обилие осадков, не выбивается из общего ряда метеорологических значений. Итоги погоды в апреле подвел главный синоптик Петербурга Александр Колесов 2 мая.

«Месяц получился сложный, много перепадов в характере погоды было. Начиная от жары в +20 гр. с экстремумами температуры, до снегопадов, ведь 11 см снега в Санкт-Петербурге 20 апреля это довольно много», — написал он в своем телеграм-канале. При этом по всем метеорологическим параметрам месяц не выбивается из общего ряда значений, но стоит отметить последнюю пентаду апреля.

Еще 25 апреля аномальная температура успела перейти к отрицательному значению. К этой же дате количество выпавших осадков составляло 183 % от нормы после пяти лет засушливых апрелей.



«В 2017 году осадков в апреле было 235 % от нормы, и казалось, что приблизимся к ним, ведь впереди дожди. Но не сложилось. <…> Так что осадки для Санкт-Петербурга остались на том же уровне», — заключил синоптик.

