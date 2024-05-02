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    Вторые майские в Петербурге будут прохладными. В области ждут снег

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    6 комментариев

    Первые майские праздники погрели жителей Петербурга и Ленобласти, а вот на вторые придется согреваться самим. В ближайшие дни регионы ждет похолодание, а местами даже пойдет снег. Об этом 2 мая рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    Похолодало в Петербурге уже накануне, 1 мая, но максимальная температура воздуха днем еще достигала +12 градусов. В прошедшие четыре года она не добиралась в этот день и до +11, отметил синоптик. Рабочий четверг, 2 мая, должен быть потеплее — до +12...+14 градусов, с солнцем и слабым ветром. А вот дальше станет холоднее.

    Пока что погоду в Петербурге и области определяет антициклон. На ближайшие пару дней он еще сохранит тепло в районе +10 градусов. Однако уже завтрашней ночью местами в Ленобласти можно будет увидеть первые снежинки, и в дальнейшем похолодание принесет осадки в виде небольшого снега.

    «Это перспективы на 7, 8, 9 мая. Конечно, хорошо бы всё пошло не так и такие прогнозы не оправдались. Но периодически мы получаем снег на майские праздники, пусть и не каждый год», — пишет Колесов.

    На севере Северо-Западного федерального округа уже сейчас властвует холодная погода, минусовые температуры и местами снег. Это влияние циклонов с Баренцева и Карского морей. Постепенно такая погода дойдет и до Ленобласти с Петербургом. Начиная с 5 мая дневные температуры прогнозируют в районе +8 градусов, так что отопление в домах еще пригодится, добавляет синоптик.

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    Комментарии 6

    16999106202 Мая 2024 в 13:07
    и чо ?
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