Вторые майские в Петербурге будут прохладными. В области ждут снег

Первые майские праздники погрели жителей Петербурга и Ленобласти, а вот на вторые придется согреваться самим. В ближайшие дни регионы ждет похолодание, а местами даже пойдет снег. Об этом 2 мая рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



Похолодало в Петербурге уже накануне, 1 мая, но максимальная температура воздуха днем еще достигала +12 градусов . В прошедшие четыре года она не добиралась в этот день и до +11, отметил синоптик. Рабочий четверг, 2 мая, должен быть потеплее — до +12...+14 градусов , с солнцем и слабым ветром. А вот дальше станет холоднее.