Вторые майские в Петербурге будут прохладными. В области ждут снег

Первые майские праздники погрели жителей Петербурга и Ленобласти, а вот на вторые придется согреваться самим. В ближайшие дни регионы ждет похолодание, а местами даже пойдет снег. Об этом 2 мая рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Похолодало в Петербурге уже накануне, 1 мая, но максимальная температура воздуха днем еще достигала
Пока что погоду в Петербурге и области определяет антициклон. На ближайшие пару дней он еще сохранит тепло в районе
«Это перспективы на 7, 8, 9 мая. Конечно, хорошо бы всё пошло не так и такие прогнозы не оправдались. Но периодически мы получаем снег на майские праздники, пусть и не каждый год», — пишет Колесов.
На севере Северо-Западного федерального округа уже сейчас властвует холодная погода, минусовые температуры и местами снег. Это влияние циклонов с Баренцева и Карского морей. Постепенно такая погода дойдет и до Ленобласти с Петербургом. Начиная с