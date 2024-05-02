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    «Газпром» опубликовал финансовый отчет за 2023 год. Акции компании отреагировали отрицательным ростом

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    Концерн «Газпром» опубликовал финансовые результаты за 2023 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Сразу после выхода отчета акции компании начали дешеветь, и их котировки достигли отметки месячной давности, потеряв 3%.

    Из отчета следует, что чистый убыток «Газпрома» в прошлом году составил 629 миллиардов рублей по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 триллиона рублей; выручка составила 8,5 триллионов рублей после 11,674 триллионов годом ранее. EBITDA (сумма «прибыли от продаж» и «амортизации») составила 618,369 миллиарда рублей после 2,798 триллиона рублей в 2022 году.

    Аналитики, между тем, ожидали от госкомпании прибыль в размере 447 миллиардов рублей. Слабый отчет и стал причиной падения цен на акции.

    Ранее Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» 100% долей российских дочерних организаций Ariston Holding и BSH Hausgerate.

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